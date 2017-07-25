Фан-зона для болельщиков ЧМ-2018 откроется в Саранске в День города 12 июня

Глава Саранска Петр Тултаев сообщил, что фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу откроется в День города 12 июня 2018 года. Напомним, что столица Мордовии примет 4 матча мундиаля, которые пройдут 16, 19, 25 и 28 июня.

Команды, которые будут играть в Саранске, пока неизвестны. Они определятся в декабре 2017 года после жеребьевки.

Фан-зона на Советской площади в центре города будет оборудована большим экраном, зонами отдыха, баром и палатками с фастфудом.

"Жители прилегающих к Советской площади домов должны с пониманием отнестись к шумной атмосфере чемпионата. Хочется надеяться, что горожане проявят радушие и гостеприимство", - сказал Тултаев.

Добавим, что особый наплыв болельщиков в Саранске ожидается за день до матчей и непосредственно в день игр.

Источник: adm-saransk.ru