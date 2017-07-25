Мордовский ходок-юниор Сергей Широбоков завоевал "золото" чемпионата Европы по легкой атлетике

Ходок из Мордовии Сергей Широбоков победил на чемпионате Европы среди юниоров по легкой атлетике. Соревнования состоялись в Гроссето (Италия).

Отметим, что наш атлет выступал на турнире под нейтральным флагом. На дистанции в 10 км Сергей предпочел с первых метров не выходить в лидеры, а держаться в середине группы. Эта тактика в итоге оправдалась на все 100%. Россиянин финишировал в гордом одиночестве, оставив конкурентов далеко позади.

Делясь эмоциями от победы, Сергей отметил, что посвящает это "золото" своим родителям - маме и отцу, который уже ушел из жизни, но всегда давал правильные советы. Кроме того, он признался, что настраивался в Гроссето исключительно на победу.

Источник: izvmor.ru