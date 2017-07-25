В мордовской ИК-11 служебная собака нашла крупную партию гашиша в пене для бритья

В колонии №11 УФСИН по Мордовии пресекли очередную попытку доставки запрещенных предметов. На этот раз нарушитель закона из Саранска хотел пронести в учреждение наркотики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, операция была проведена совместно с наркополицейскими. В комнате для приезжих при личном досмотре гражданина, приехавшего на свидание к осужденному, в баллоне из-под пены для бритья найдено вещество темно-коричневого цвета. Была проведена экспертиза, которая показала то, чего и ожидали полицейские – вещество является гашишем массой 42,1 г.

Отметим, что наркотик нашла служебная собака. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.fsin.su