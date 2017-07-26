Поисковики из РМ побывали на II Всероссийском слете студенческих поисковых отрядов в Татарстане

Поисковики из Мордовии приняли участие во Втором всероссийском слете студенческих поисковых отрядов, который прошел на острове Вертолетный (Татарстан). На слет приехали представители 20 регионов РФ. Мордовию представили командир поискового отряда "Живая Память" МГУ им. Огарева Мария Игонина и командир поискового отряда "Заря" СВИ ВГУЮ Олеся Гордеева.

В рамках слета прошли круглые столы на темы подготовки поисковика-специалиста и организации агитационной работы в вузе, теоретические и практические занятия, различные мастер-классы. Кроме того, некоторые вузы России в ходе слета презентовали свои успешные практики, были проведены дискуссии по актуальным вопросам развития студенческого поискового движения.

По итогам работы было принято решение о создании координационного центра, который должен упорядочить работу студенческих поисковых отрядов, а также намечены пути решения наиболее актуальных и наболевших вопросов поискового движения.

Источник: izvmor.ru