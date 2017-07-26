Женская команда из Мордовии "Олимп" заняла 2-е место на турнире в Самаре

Женская команда "Олимп" из Ковылкина приняла участие во всероссийском турнире по мини-футболу памяти Татьяны Егоровой, который прошел в Самаре. Представительницы региона-13 достойно представили честь республики, заняв второе место.

Кроме того, игрок "Олимпа" Елена Жихарева была признана лучшей на турнире, получив почетную индивидуальную награду.

Как сообщалось ранее, в Темникове прошел шестой республиканский турнир по пляжному футболу. В этом году в нем участвовали 6 команд.

Победу на турнире одержала команда "Большая Елховка", которая в решающем матче обыграла "Теньгушево" со счетом 3:1. В поединке за 3-е место "Слобода" из Краснослободска уверенно разобралась с "Зубовой Поляной" – 4:1.

Источник: izvmor.ru