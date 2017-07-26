Жительница Саранска получила травмы при падении в автобусе на проспекте 70 лет Октября

Еще одна жительница Саранска пострадала при падении в общественном транспорте. По данным ГИБДД РМ, инцидент случился на проспекте 70 лет Октября.

Сообщается, что автобус резко затормозил перед пешеходным переходом, а женщина не удержалась на ногах и упала. На место происшествия прибыли врачи "скорой помощи", которые осмотрели потерпевшую. Ей оказали небольшую помощь и опустили домой, так как серьезных травм дама не получила.

Водитель трезв.

Как сообщалось накануне, жительница Саранска, проехавшись в общественном транспорте, вынуждена была обратиться в травмпункт. Пенсионерка не удержалась на ногах при начале движения автобуса.

Источник: gibdd.ru/r/13