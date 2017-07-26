В Кадошкинском районе поймали "черного лесоруба", который решил бесплатно разжиться ольхой

В Кадошкинском районе полиция раскрыла дело о незаконной рубке леса и задержала виновного. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, виновным оказался 45-летний местный житель. Оказалось, что гражданин срубил 5 деревьев породы "ольха", распилил их на части и, погрузив на прицеп трактора, повез к своему дому.

На беду лесного браконьера, его остановили сотрудники ДПС и потребовали предъявить документы на деревья, чего мужчина сделать, разумеется, не смог.

В настоящее время проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии наказали жителя села Старая Качеевка Теньгушевского района, который занимался незаконной вырубкой леса. С конца января по март этого года, мужчина, работая мастером участкового лесничества, уничтожил 238 деревьев общим объемом почти 450 кубических метров.

Источник: 13.мвд.рф