С начала года прокуратура Мордовии "выбила" из фирм-должников зарплат на 170 млн рублей

За первое полугодие 2017 года в Мордовии после вмешательства прокуратуры было выплачено более 170 млн рублей долгов по зарплатам. Об этом было сказано на расширенном заседании коллегии прокуратуры.

Прокурор республики Александр Филимонов также сообщил, что в отношении трех предприятий, которые были злостными должниками, возбуждены уголовные дела. Это ООО "Стройсервис", ООО Ремонтно-строительная компания "Универсал" и ООО "Трансспецстрой".

Как сообщалось ранее, трое жителей Саранска ответят перед судом за то, что вымогали крупную сумму у должника. Обвиняемые при помощи насилия хотели получить от жертвы долг в размере 25 млн рублей.

Источник: izvmor.ru