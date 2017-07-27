Жительница Мордовии может быть наказана за то, что пыталась спасти сына, попавшего в ДТП

В Мордовии пенсионерку из Рузаевского района обвиняют в даче взятки должностному лицу. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, сперва 62-летняя женщина стала жертвой аферы. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что сын пенсионерки попал в ДТП. Для решения всех вопросов он потребовал 75 тысяч рублей.

Женщина не проверила информацию и перевела деньги на указанный сет. Лишь потом она выяснила, что стала жертвой мошенника, и пошла в полицию. Однако там ей пояснили, что отдавая деньги за якобы освобождение родственника от уголовной ответственности, женщина была готова дать взятку должностному лицу, что является преступлением.

Источник: 13.мвд.рф