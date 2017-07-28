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Бывшая сотрудница "Рузхиммаша" отсидит 2,5 года за хищения на сумму более 17 млн рублей

Бывшая сотрудница "Рузхиммаша" отсидит 2,5 года за хищения на сумму более 17 млн рублей

Бывшая сотрудница предприятия "Рузхиммаш" услышала свой приговор за хищение неучтенных излишков металлопроката. Общая сумма украденного превысила 17 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, 37-летняя жительница Рузаевки действовала не одна, а в составе ОПГ, в которую также входили кладовщики, водители и другие сотрудники предприятия. Сперва подельники вывезли с территории завода сортовой и листовой металл на сумму около 5 млн рублей. Аппетит пришел во время еды, поэтому преступники затем похитили товар на сумму более 13 млн рублей. Во время последней "ходки" злоумышленников задержали охранники предприятия.

В итоге суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Наказание она начнет отбывать, когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста. 


Источник: prokrm.ru