Адвоката, явившегося на заседание Верховного суда РМ в шортах и бандане, лишили статуса

В Мордовии лишили адвокатского статуса законника, который 10 мая явился на заседание Верховного суда в неподобающем виде. Напомним, нарушитель был в солнцезащитных очках, футболке, джинсовой безрукавке, шортах, с шарфом на шее и банданой на голове.

"Таким внешним видом он нарушал порядок судебного заседания, к тому же отказывался выполнять требование председательствующего", - сообщили в Верховном суде, добавив, что заседание в силу этого было отложено.

Сотрудники Адвокатской палаты пояснили, что их коллега нарушил статью 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, которая предписывает придерживаться в одежде строго классического стиля.

Сам нарушитель считает, что внешний вид адвоката должен волновать суд в последнюю очередь.

"Доступ к правосудию не зависит от цвета штанов адвоката", - заявил нарушитель. Он также добавил, что история с отменой заседания и лишением его статуса – "показательная порка".

Источник: izvmor.ru