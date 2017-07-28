Житель Мордовии лишился 15 тысяч рублей при покупке автомобильных дисков во "ВКонтакте"

Все новые случаи мошенничества в Интернете вскрываются в Мордовии. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что новой жертвой стал 26-летний житель Лямбирского района, который потерял 15 тысяч рублей из-за мошеннических действий.

По предварительным данным, мужчина отправил эту сумму в качестве оплаты при покупке автомобильных дисков в соцсети "ВКонтакте". Разумеется, товар он не получил, а связаться с продавцом больше не смог.

По этому факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 34-летний предприниматель из Саранска сообщил в полицию, что стал жертвой мошенника. По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец. Рассказав, что нашел номер бизнесмена на одном из интернет-сайтов, злоумышленник предложил ему товары по разумным ценам.

Источник: 13.мвд.рф