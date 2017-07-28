Еще одно ДТП около Пензятского поста ГАИ в Мордовии: на этот раз обошлось без жертв

В районе Пензятского поста ГИБДД в Мордовии, где недавно произошло смертельное ДТП, случилась еще одна авария. К счастью, на это раз обошлось без погибших.

Как сообщили жители Мордовии в соцсетях, автомобиль "Грейт Уолл" нарушил правила и врезался в "Ауди Q7". Пассажир китайской иномарки получил повреждения, однако остался жив.

Другие подробности ДТП пока не установлены. Ведется проверка.

Напомним, чуть более недели назад в Лямбирском районе рядом с Пензятским постом ГАИ столкнулись "Шевроле Ланос" и КАМАЗ с прицепом. Виновницей происшествия стала безработная на "Шевроле". Выезжая со второстепенной дороги на главную, она не уступила дорогу и врезалась в фуру.

В результате погибла пассажирка иномарки - женщина 1963 г.р.

Источник: Соцсети