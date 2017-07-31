Жительница Мордовии вырастила на огороде и спрятала в подвале 1,5 кг маковой соломы

Жительница Рузаевского района была задержана правоохранителями Мордовии в ходе операции "Мак-2017". Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, женщину подозревают в незаконном обороте наркотиков. В подвале ее дома обнаружено около 1,5 кг маковой соломы.

Как оказалось, 54-летняя задержанная выращивала наркотик на своем приусадебном участке. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело, ей грозит тюремный срок.

Как сообщалось ранее, в Большеберезниковском районе полицейские нашли зелье у ранее судимого 41-летнего жителя села Атемар. При осмотре машины гражданина оказалось, что он хранил 99 граммов маковой соломы. В Атяшевском районе стражи порядка провели личный досмотр ранее судимого 32-летнего местного жителя. У него при себе оказалось около 20 граммов каннабиса.

Источник: 13.мвд.рф