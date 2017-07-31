Житель Мордовии отдал мошенникам почти 20 тысяч, покупая ружье в интернет-магазине

Житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников в сети Интернет. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, потерпевший заказал на сайте гладкоствольное ружье, после чего отправил продавцу оригинал своей лицензии и перевел стопроцентную предоплату в 19,5 тысяч рублей.

Когда заказ не пришел в оговоренное время, покупатель проверил сайт и увидел, что он удален. Номер менеджера также оказался выключен.

Как сообщалось ранее, еще одной жертвой мошенников стал 26-летний житель Лямбирского района, который потерял 15 тысяч рублей. Мужчина отправил эту сумму в качестве оплаты при покупке автомобильных дисков в соцсети "ВКонтакте".

Источник: 13.мвд.рф