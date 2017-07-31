Сотрудница торгового центра в Саранске отделалась условным сроком за кражу более 400 тысяч

В Саранске вынесли приговор девушке-кассиру, которая украла 422 тысячи рублей, работая в торговом центре "Сити-Парк". Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде.

Как выяснилось, 23-летняя обвиняемая на протяжении трех месяцев брала деньги из кассы, тратя их на свои нужды. После ревизии недостача обнаружилась и воровку задержали. Кассир своей вины не отрицала, раскаялась и написала явку с повинной.

В ходе судебного заседания воровка попросила прощения у своего работодателя, который принял извинения и просил суд не наказывать ее строго. Кроме того, в пользу девушки сыграл тот факт, что девушка оказалась беременна, судимости не имела и по месту своего жительства характеризовалась исключительно положительно.

В итоге злоумышленницу приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru