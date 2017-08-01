Бывший член ОПГ "Юго-Запад" выдал полиции пистолет, из которого в 2002 году расстрелял оппонента

В Мордовии были взяты под стражу три члена ОПГ "Юго-Запад", которые обвиняются в совершении умышленного убийства в 2002 году. Жертвой стал один из участников противоборствующей банды.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 24 июля один из обвиняемых добровольно выдал полиции пистолет марки "ТТ", спрятанный в лесополосе у коттеджного массива. Оружие 1954 года выпуска, с магазином без патронов, принадлежало погибшему жертве преступной троицы.

В настоящее время пистолет отправлен на экспертизу.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе на дне водоема были обнаружены боеприпасы. Находку сделал 15-летний парень.

Мальчик достал три патрона и принес их домой. Отец школьника сдал находку в отдел полиции.

Источник: 13.мвд.рф