На улице Осипенко в Саранске товар вывалился из фуры прямо на дорогу

В Саранске на минувших выходных произошло необычное ДТП. По словам очевидцев, на улице Осипенко фура растеряла товар: груз вывалился с платформы и перегородил половину улицы.

Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Подробности происшествия неизвестны. Также нет информации о том, не пострадали ли в результате инцидента люди.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Победы произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Виновником аварии стал безработный на вазовской "двенадцатой". Он проскочил перекресток на красный сигнал светофора и врезался в "десятку".

Источник: Соцсети