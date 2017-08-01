На трассе Оренбург-Самара водитель "Скании" из Мордовии спровоцировал ДТП с жертвами

На трассе Оренбург-Самара произошло смертельное ДТП, виновником которого стал водитель из Мордовии.

Как стало известно, 49-летний водитель "Скании" не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с "Нивой", которая двигалась впереди и выполняла поворот. От удара легковушку выбросило на "встречку", где она влетела в "Иж-Оду".

В результате ДТП пассажир "Оды" скончался на месте происшествия. Водители автомобилей "ИЖ" и "Нива" были доставлены в больницу.

Водитель большегруза был трезв.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Лямбирском районе Мордовии рядом с Пензятским постом ГАИ. Виновницей происшествия стала безработная на "Шевроле Ланос".

Источник: izvmor.ru