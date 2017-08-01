В Мордовии в результате столкновения автовоза и Toyota Prado образовалась пробка на 20 км

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло столкновение автовоза и внедорожника Toyota Prado. Фотографии с места инцидента появились в соцсетях благодаря очевидцам.

Предварительно установлено, что фура, перевозившая новые автомобили, выехала на полосу встречного движения и врезалась во внедорожник. В результате ДТП большегруз развернуло поперек дороги, перекрыв движение. Пробка, по словам свидетелей, растянулась на 20 км.

В результате ДТП пострадал водитель Prado, утверждают очевидцы. Его доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, на трассе Оренбург-Самара произошло смертельное ДТП, виновником которого стал водитель из Мордовии. 49-летний водитель "Скании" не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с "Нивой", которая двигалась впереди и выполняла поворот.

Источник: Соцсети