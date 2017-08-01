Евгений Строганов из Мордовии в 7-й раз стал чемпионом мира по борьбе на поясах

Мордовский спортсмен Евгений Строганов стал чемпионом мира по борьбе на поясах. Соревнования прошли в Астане (Казахстан), участие в них приняли более 300 спортсменов из 42 стран мира.

Борец из Мордовии выступал в весовой категории до 82 кг и одержал убедительную победу. Отметим, что после этого Евгений стал семикратным чемпионом мира по борьбе на поясах.

Как сообщалось ранее, ходок из Мордовии Сергей Широбоков прокомментировал свою победу на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров. Соревнования состоялись в итальянском городе Гроссето. Широбоков показал лучшее время на дистанции 20 км.

Источник: Минспорта РМ