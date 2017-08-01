На ярмарке выходного дня в Саранске за десяток яиц просили 8-10 рублей

В минувшую субботу в Саранске прошла ярмарка выходного дня, которая так полюбилась горожанам. Людей привлекает качество продукции и приемлемая цена.

Из-за сильной жары 29 июля палатки свернулись в 9:30 утра. Но и до этого времени горожане успели купить свежее мясо, овощи, кондитерские изделия и многое другое. Особое внимание горожан привлекла палатка с куриными яйцами. Крупное яйцо здесь продавали по цене 28 рублей за один десяток, а мелкое можно было приобрести всего за 8-10 рублей десяток.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков пообещал решить проблему с неприятными запахами канализации, которые периодически возникают в разных частях Саранска. Данный вопрос был поднят на встрече главы региона с трудовым коллективом предприятия ГУП РМ "Лисма".

Источник: izvmor.ru