На трассе Саранск-Ульяновск автобус нарушил ПДД и столкнулся с ВАЗом: трое пострадавших

На 180-м км трассы Саранск-Ульяновск произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта не уступил дорогу вазовской "десятке", в результате чего произошло боковое столкновение.

В аварии пострадали три человека: два пассажира автобуса и один человек, ехавший в ВАЗе. Все подробности ДТП уточняются.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии утром 30 июля произошло смертельное ДТП. Грузчик на "Опель Кадет" выехал на встречную полосу и протаранил "Киа Церато" под управлением водителя 1959 г.р.

В результате происшествия водитель "Опеля" от полученных травм скончался на месте ЧП.

Источник: izvmor.ru