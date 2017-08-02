Житель Мордовии украл в поезде у школьницы смартфон и подарил его родственнику

Жителя Рузаевки обвиняют в краже смартфона. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в дежурную часть Рузаевской транспортной полиции обратилась школьница, ехавшая в поезде Санкт-Петербург-Самара. Девочка рассказала, что у нее пропал телефон. Поздно вечером она поставила на зарядку свой гаджет и легла спать, а, проснувшись через несколько часов, обнаружила пропажу.

Вскоре оперативники задержали 58-летнего рецидивиста. Как оказалось, направляясь к выходу на своей станции, гражданин увидел в проходе вагона заряжавшийся смартфон, который решил украсть. Ворованный гаджет он подарил своему родственнику, у которого оно и было изъято спустя несколько часов.

Телефон возвращен владелице. Сумма причиненного ущерба превысила 15 тысяч рублей.

Мужчине за совершение преступления грозит до 5 лет колонии.

Источник: 13.мвд.рф