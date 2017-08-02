Полиция задержала жителя Саранска, который за несколько минут до этого собрал наркотик

В Саранске полиция задержала мужчину, у которого при себе оказался пакет с маковой соломой весом 340 грамм. 34-летний задержанный поклялся, что наркотик он нарвал за несколько минут назад до задержания на заброшенном поле.

Ранее гражданин уже имел проблемы с законом из-за своей пагубной привычки к наркотикам, сообщили в пресс-службе МВД по РМ. Задержанному грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, сотрудники наркополиции Мордовии за минувшие выходные задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Трое парней были задержаны около одного из домов по Александровскому шоссе, еще одна дама - в Саранске.

Источник: 13.мвд.рф