Участок земли и дом в селе Татарский Шебдас не принадлежат стрелку Павлу Калашникову

Стрелок Павел Калашников, который в минувшую субботу испортил свадьбу в Рузаевском районе, обстреляв нескольких человек, самовольно захватил часть деревенской земли. Тот самый пруд, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, был незаконно огражден Калашниковым и преграждает доступ жителям Татарского Шебдаса к водоему.

Как рассказали в Красносельцовском сельском поселении, ни мостик, с которого прыгали молодожены и их гости, ни так называемый местный пляж около водоема собственностью семьи Калашниковых не является. Побережье около сельского пруда было ограждено двухметровым забором самовольно.

Кроме того, стало известно, что собственником земельного участка и дома является вовсе не Павел Калашников, а его брат.

Источник: izvmor.ru