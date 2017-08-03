Очередная смерть на воде в Мордовии: на водоеме "Зеленая роща" утонул 30-летний мужчина

В Саранске продолжают происходить трагические случаи на воде. Очередная смерть человека случилась на водоеме "Зеленая роща".

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ, 30-летний местный житель в компании друзей отдыхал на берегу. После распития спиртного он решил искупаться. Мужчина нырнул в воду и не появился на поверхности. Спасателей уже не было на пляже, потому что все случилось вечером. Друзья попытались сами найти утонувшего, но безуспешно.

На помощь были вызваны сотрудники республиканской аварийно-спасательной службы. Поисковую операцию пришлось отложить до утра, когда и было обнаружено тело несчастного.

Источник: 13.mchs.gov.ru