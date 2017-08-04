В Мордовии директор школы получила почти 10 тыс. по "левому" больничному и уехала в Сочи

Директор школы из села Дракино Торбеевского района обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Дамочка без зазрения совести выписала себе "левый" больничный.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в ноябре прошлого года педагог, чтобы подзаработать и отдохнуть от трудовых будней, представила фиктивные справки о нетрудоспособности с сентября по октябрь. Благодаря своему поддельному больничному руководитель учреждения незаконно получила 9 941 рубль. Как оказалось, в дни, указанные в больничных листах, дама спокойно отдыхала в Сочи.

Руководитель школы на время расследования отстранена от исполнения обязанностей.

Источник: 13.мвд.рф