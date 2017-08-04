Посмотреть на "Плетеные фантазии" в Мордовию приехали гости из Японии, Финляндии и Венгрии

В саранском музее народной культуры состоялась выставка декоративно-прикладного творчества "Плетеные фантазии". Мероприятие в общей сложности посетили более 1500 человек самых разных возрастов.

Как рассказали организаторы выставки, работающие в музее, 140 оригинальных работ, выполненных как профессиональными художниками, так и умельцами-самоучками из 12 районов республики, привлекли широкое внимание публики. Экспозиция была представлена на протяжении двух месяцев, и за это время на выставке побывали не только жители Мордовии, но и гости из Японии, Финляндии, Венгрии, Казахстана, Республики Адыгея, острова Сахалин, Москвы, Самары, Челябинска, Волгограда, Ульяновска и других регионов нашей страны.

Источник: izvmor.ru