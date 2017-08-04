Житель Мордовии перевел мошенникам 10 тысяч рублей и стал ждать автомобильные шины

Житель села Поводимово пожаловался в отдел полиции Дубенского района на мошенников в Сети. По словам пострадавшего, его обманули при попытке покупки автомобильных шин.

Как пояснили в МВД Мордовии, гражданин увидел подходящий вариант на одном из сайтов и перевел оплату в 10 тысяч рублей. Как это часто бывает, заказ он в указанные сроки не получил, а телефон продавца оказался недоступен.

По этому факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска сообщила в полицию о том, что стала жертвой интернет-мошенников. Женщина лишилась 72 тысяч рублей.

Пострадавшая, которая работает руководителем проектно-строительной компании в столице РМ, увидела на одном из сайтов объявление о продаже дорожных плит.

Источник: 13.мвд.рф