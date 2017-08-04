Из продуктового магазина Чамзинского района чуть не украли банкомат

Бойцы Росгвардии Мордовии предотвратили кражу из банкомата. В пресс-службе ведомства сообщили, что ночью в одном из продуктовых магазинов Чамзинского района сработала сигнализация. Приехавшие сотрудники увидели, что сейф пытались распилить.

Как оказалось, преступники пробрались в помещение, где установлен банкомат и с помощью пилы пытались отключить охранную систему. Несмотря на все старания воришек, сигнал на пульт централизованной охраны поступил. Очевидно, преступники испугались и убежали с места ЧП.

Как сообщалось ранее, двое жителей Кочкуровского района, 1965 и 1970 годов рождения, были задержаны за кражу лома черного металла. В общей сложности преступники присвоили себе 447 кг металла, который хранился на агроферме в селе Мурань.

Источник: Росгвардия