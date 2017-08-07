Экс-посол России в США: Сочту за честь представлять Мордовию в Совете Федерации

Экс-посол России в США Сергей Кисляк заявил, что для него будет честью представлять Мордовию в Совете Федерации. Впрочем, решение пока не вынесено - Кисляк лишь стал одним из трех кандидатов.

"Что касается моего будущего, то Владимир Дмитриевич Волков включил меня в список как одного из трех возможных представителей Мордовии в Совете Федерации. Я, конечно, благодарен за доверие и сочту за честь, если такое решение будет принято", — заявил Кисляк.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания центральной избирательной комиссии Мордовии состоялась официальная регистрация кандидатов для участия в предстоящих выборах главы республики.

Источник: izvmor.ru