Юлия Сидорова из РМ выиграла бронзу VIII летней Спартакиады учащихся в метании молота

На VIII летней Спартакиаде учащихся России в Майкопе отличилась представительница Мордовии Юлия Сидорова. Она стала бронзовым призером соревнований.

Всего участниками турнира стали более 550 юношей и девушек из 44 регионов страны. Воспитанница КСШОР РМ приняла участие в розыгрыше наград в соревнованиях по метанию молота. Она отправила снаряд на 60 метров, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала.

Ранее еще двое мордовских спортсменов стали обладателями наград. Тяжелоатлеты Евгения Гусева и Дамир Морозкин завоевали золотую и серебряную медали соответственно. В командном зачете сборная региона-13 заняла 5-е место.

Источник: izvmor.ru