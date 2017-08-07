Александр Меньков из Мордовии остановился в шаге от медали ЧМ по легкой атлетике

Мордовский легкоатлет Александр Меньков занял 4-е место на чемпионате мира в Лондоне в прыжках в длину. Напомним, Меньков, как и другие российские атлеты, выступал под нейтральным флагом.

Как сообщают в КСШОР по РМ, Александр отлично выполнил первую попытку, улетев на 8,27 метра. И с этим результатом он какое-то время был вторым, а потом третьим. После стало понятно, что спортсмена что-то беспокоит. В итоге улететь дальше своей первой попытки Меньков не смог, и соперники сместили его на четвертое место. После состязаний Александр рассказал, что ему помешала боль в паху.

Победу в прыжке в длину одержал Луво Маньонга из ЮАР – 8,48 м. Серебряным призером стал американец Джаррион Лоусон – 8,44, бронзовым - южноафриканец Рушвал Самааи (8,32).

Источник: КСШОР РМ