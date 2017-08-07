В Саранске строят очистные сооружения, чтобы избавить город от неприятных запахов

В Саранске полным ходом ведутся работы по строительству новой линии очистных сооружений. Общая стоимость проекта 1 млрд 445 млн рублей. На сегодняшний день освоено 805 млн рублей. Закуплено дорогостоящее импортное оборудование.

На очередном заседании в горадминистрации было отмечено, что неприятный запах, который весьма часто витает над столицей, вскоре пройдет.

«Нам предстоит напрячь все ресурсы и силы, чтобы уложиться в установленные сроки. Главное, чтобы жизнь в нашего городе была комфортной для местных жителей и гостей Саранска», - отметил мэр Петр Тултаев.

Как сообщалось ранее, на дорогах Саранска к новому учебному году появятся надписи «ШКОЛА», выполненные огромными буквами.

Источник: adm-saransk.ru