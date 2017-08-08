В Мордовии 2-летняя девочка находится в тяжелом состоянии после сильного ожога

В Мордовии 2-летняя девочка, оставшись одна, получила сильные ожоги. ЧП произошло в Старошайговском районе.

Родители на некоторое время оставили малышку без присмотра, и в этот момент она опрокинула на себя ведро с кипятком. С ожогами 50% тела и в состоянии шока тяжелой степени ее доставили в районную больницу.

Теперь врачи ведут борьбу за жизнь малышки и воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Как сообщалось ранее, на Сузгарском водоеме в Рузаевском районе едва не произошла еще одна трагедия на воде. К счастью, спасатели сработали оперативно и смогли вытащить из воды 8-летнего школьника.

Источник: izvmor.ru