В Саранске 134 жилых помещения уже готовы принять болельщиков во время ЧМ-2018

Жители Саранска вносят свои квартиры и дома в реестр жилых помещений, которые будут сдаваться в аренду гостям футбольного ЧМ-2018. На сегодняшний день в реестре уже есть 134 помещения.

Самыми популярными для сдачи жилья в аренду остаются однокомнатные квартиры – их 89. "Двушек" - 28, трехкомнатных квартир – 13. Также к услугам зарубежных гостей 3 комнаты и 1 коттедж.

Формирование списков частного жилья, в котором следующим летом будут проживать футбольные фанаты, продолжается.

Как сообщалось ранее, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года некоторые граждане смогут попасть бесплатно. Он уточнил, что на игры мундиаля, которые примет и Саранск, вживую и безвозмездно смогут посмотреть социально незащищенные слои населения – инвалиды и многодетные семьи.

Источник: izvmor.ru