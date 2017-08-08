Арбитр из Саранска обслужит матч 5-го тура РФПЛ с участием чемпиона России

Главным рефери матча 5-го тура РФПЛ между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом" будет Сергей Куликов из Саранска.

Ему будут помогать Владислав Назаров (Невинномысск) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный судья – Алексей Николаев (Москва), инспектор – Сергей Зуев (Москва).

Матч "Спартак" – "Арсенал" пройдет на "Открытие Арене" 9 августа. Напомним, что в предыдущему туре красно-белые были разбиты в Петербурге "Зенитом" – 1:5. В связи с этим команда Массимо Карреры горит желанием взять реванш и хоть немного скрасить горечь того поражения.

В прошлом сезоне "Спартак" стал чемпионом, однако сейчас находится на 10-м месте в таблице.