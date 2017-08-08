В Мордовии обсудили контроль за безопасностью сельскохозяйственной продукции

Врио главы Мордовии Владимир Волков 7 августа провел переговоры с руководителем Россельхознадзора по РМ и Пензенской области Александром Федониным. Стороны обсудили, каким лучше образом контролировать безопасность сельскохозяйственной продукции.

Как было отмечено, Мордовия входит в число регионов страны с высоким уровнем развития АПК. Регион полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, а 60% произведенной продукции идет за пределы региона на продажу. Помимо этого, как подчеркнул Владимир Волков, у региона-13 есть ресурсы для экспорта продовольствия.

Еще одной темой разговора стала профилактика опасных для животноводства заболеваний, в частности африканской чумы свиней. Также лидер Мордовии поставил перед территориальным управлением Россельхознадзора задачу еще более активно вводить в работу неиспользуемые земли.

Источник: e-mordovia.ru