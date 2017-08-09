С третьей субботы августа в Мордовии можно охотиться на ворон и сорок

В Мордовии с третьей субботы августа открывается охота на серую ворону и сороку. С этого же времени охотники смогут стрелять водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь.

Кроме того, продолжается охота на пернатую дичь с ловчими птицами.

Как сообщалось ранее, в течение второй смены лета 2017 года в 49 оздоровительных учреждениях Мордовии побывали 4635 детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзра по РМ. Кроме того, 130 ребят из региона-13 побывали в Крыму, на других морских побережьях – 226 ребят.

Источник: izvmor.ru