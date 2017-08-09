Благодаря дорожным камерам в Мордовии собрали штрафов более чем на 142 млн с начала года

Благодаря камерам на дорогах Мордовии с начала 2017 года было зафиксировано нарушений ПДД более чем на 179 млн рублей. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что при этом было взыскано более 142 млн.

За 7 месяцев текущего года по результатам работы комплексов фотовидеофиксации было возбуждено свыше 396 тысяч дел об административных правонарушениях.

Напоминаем, водители могут сэкономить 50% от суммы штрафа, если оплатят его в течение 20 дней.

Отметим, с августа на дорогах региона-13 начали работу передвижные комплексы фотофиксации нарушений. Ранее на трассах Мордовии располагались только стационарные комплексы.

Источник: gibdd.ru/r/13