Жительница Мордовии, сдававшая квартиру в аренду, лишилась 5 тысяч рублей из-за мошенников

Жительница Лямбирского района обратилась в полицию с заявлением о том, что ее облапошили мошенники. Как сообщила дама 1943 г.р., на сайте "Авито" она оставила объявление об аренде жилья. Через некоторое время ей позвонил незакомец и заявил, что хочет снять квартиру, а деньги перевести на банковскую карту.

Будущий квартиросъемщик попросил назвать номер банковской карты и личные данные, а также подойти к ближайшему банкомату, сообщает пресс-служба МВД по РМ. Потерпевшая выполнила все просьбы, после чего осуществила с помощью банкомата ряд операций. В итоге с ее счета исчезли 5 тысяч рублей.

Теперь полиция разыскивает подозреваемых.

Источник: 13.мвд.рф