Житель Атяшевского района сжег угнанную иномарку после того, как покатал на ней друзей

В Атяшевском районе был задержан молодой человек, который не только угнал машину, но и после сжег ее. К этим преступлениям оказался причастен 23-летний ранее судимый молодой человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, воришка, находясь в Чамзинке, увидел, что в замке зажигания "Ауди-100" торчит ключ. Недолго думая он завел авто и доехал на угнанной машине до Ардатовского района, где встретился с друзьями. Компания весело покаталась по району, а затем около села Селиши угонщик сжег краденое авто, дабы замести следы.

Свою вину угонщик не отрицает.

В отношении него возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Источник: 13.мвд.рф