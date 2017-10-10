Борцы из Мордовии завоевали 6 медалей на всероссийских турнирах в Москве и Владимире

В Москве завершился всероссийский турнир по борьбе "Спорт против наркотиков". Участие в соревновании приняли и представители Мордовии.

Всего на турнир прибыли около 200 спортсменов. Две золотые медали достались борцам из Рузаевки. Антон Плотников победил в весовой категории до 53 кг, а Даниил Юсупов – до 50 кг. Кроме того, Юсупов получил специальный приз "За лучшую технику".

Еще один всероссийский турнир по греко-римской борьбе под названием "Владимирская осень" прошел во Владимире. Мордовские спортсмены завоевали 4 медали: Абдулвахаб Асаинов выиграл золото (вес до 67 кг), Андрей Иванов стал серебряным призером (до 55 кг), а Роман Афанасьев (до 63 кг) и Михаил Депцов (до 67 кг) взяли бронзовые медали.

Источник: mordovia-sport.ru