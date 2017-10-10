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Семью из Саранска, которая 20 лет не платила за квартиру, через суд обязали погасить долги

Семью из Саранска, которая 20 лет не платила за квартиру, через суд обязали погасить долги

Власти Саранска продолжают вести профилактические работы по выявлению злостных должников по коммунальным платежам. Особое внимание приковано к тем, кто проживает в муниципальных квартирах.

В администрации города говорят, что когда разговоры с должниками ни к чему не приводят, приходится идти на крайние меры - отключать от электроэнергии, перекрывать канализацию или обращаться в суд с иском на выселение. Так произошло с семьей, проживающей в одной из квартир по адресу ул. Полежаева, д. 161. По решению суда семья обязана будет единоразово выплатить 215 548 рублей 6 копеек. Такой долг накопился у граждан примерно за 20 лет.


Источник: izvmor.ru