Представители Мордовии побывали в Уфе на Слете поисковых отрядов "Никто не забыт"

В Уфе состоялся Слет поисковых отрядов "Никто не забыт". Участие в нем приняли более 350 участников, в том числе и команда Мордовии.
В течение двух дней участники из регионов ПФО делились лучшими практиками своей деятельности. Делегация из Мордовии представила на суд жюри результаты экспедиций прошедшего поискового сезона. Результаты были оформлены в виде экспозиции находок с полей сражений Великой Отечественной войны.
Заместитель полпреда президента России в ПФО Игорь Паньшин отметил, что поисковики выполняют нужное и полезное для страны дело.
Источник: izvmor.ru