Представители Мордовии побывали в Уфе на Слете поисковых отрядов "Никто не забыт"

В Уфе состоялся Слет поисковых отрядов "Никто не забыт". Участие в нем приняли более 350 участников, в том числе и команда Мордовии.

В течение двух дней участники из регионов ПФО делились лучшими практиками своей деятельности. Делегация из Мордовии представила на суд жюри результаты экспедиций прошедшего поискового сезона. Результаты были оформлены в виде экспозиции находок с полей сражений Великой Отечественной войны.

Заместитель полпреда президента России в ПФО Игорь Паньшин отметил, что поисковики выполняют нужное и полезное для страны дело.

Источник: izvmor.ru