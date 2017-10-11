Мордовская продуктовая корзина – одна из самых дешевых в России

Представители федерального агентства государственной статистики заявили, что в Мордовии минимальный набор продуктов один из наиболее дешевых в России - 3100,4 рубля, что ниже общероссийской цены на 628,7 рублей.

Также минимальными ценами на набор продуктов отличились Курская область - 3065,3 рубля и Саратовская - 3065,3 рублей. Снижение потребительских цен объясняется сезонной стоимостью фруктов, овощей и круп.

А вот наиболее высокие цены на продукты питания были зафиксированы на Чукотке - 8947,9 рублей, в Магаданской области – 6605,0 рублей, в Камчатском крае – 6273,4рублей.

В среднем по Росии цена продуктовой корзинки в сентябре на одного человека составила 3729,1 рубля.

Источник: izvmor.ru