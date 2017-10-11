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Директор саранской фирмы потерял 210 тыс. при покупке строительных вагончиков на "Авито"

Директор саранской фирмы потерял 210 тыс. при покупке строительных вагончиков на "Авито"

Директор одной из саранских фирм пострадал от действий мошенников в Интернете. Как сообщил мужчина, его "развели" на 210 тысяч рублей.

37-летний бизнесмен увидел на сайте "Авито" объявление об изготовлении и продаже строительных вагончиков. Он позвонил по указанному телефону и договорился с менеджером, который поднял трубку, о приобретении товара. Менеджер выслал платежное поручение на 50% предоплаты, по которому покупатель перевел 100 тысяч рублей со своего счета, передает пресс-служба МВД по РМ.

Через неделю покупателю позвонил якобы тот же оператор компании и рассказал, что продавец готов отправить товар по указанному адресу. Тогда клиент перевел на тот же расчетный счет еще 110 тысяч рублей. Разумеется, товар ему никто не доставил, а на звонки менеджер не отвечал.


Источник: 13.мвд.рф