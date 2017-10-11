Директор саранской фирмы потерял 210 тыс. при покупке строительных вагончиков на "Авито"

Директор одной из саранских фирм пострадал от действий мошенников в Интернете. Как сообщил мужчина, его "развели" на 210 тысяч рублей.

37-летний бизнесмен увидел на сайте "Авито" объявление об изготовлении и продаже строительных вагончиков. Он позвонил по указанному телефону и договорился с менеджером, который поднял трубку, о приобретении товара. Менеджер выслал платежное поручение на 50% предоплаты, по которому покупатель перевел 100 тысяч рублей со своего счета, передает пресс-служба МВД по РМ.

Через неделю покупателю позвонил якобы тот же оператор компании и рассказал, что продавец готов отправить товар по указанному адресу. Тогда клиент перевел на тот же расчетный счет еще 110 тысяч рублей. Разумеется, товар ему никто не доставил, а на звонки менеджер не отвечал.

Источник: 13.мвд.рф