Жители Мордовии подали почти 700 жалоб в МВД за 9 месяцев этого года

В республиканском МВД подсчитали количество письменных обращений граждан за 9 месяцев 2017 года. Как сообщили в пресс-службе МВД, к ним поступило 2590 письменных обращений, в том числе 694 жалобы. Количество жалоб превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 16,2%.

Кроме того, возросло количество заявлений в адрес руководства МВД по РМ и число обращений через официальный сайт регионального министерства.

Основные проблемы, которые затрагивают граждане в своих письмах – это вопросы, связанные с расследованием уголовных дел, по линии ГИБДД, социальные, жилищные и кадровые.

Источник: 13.мвд.рф