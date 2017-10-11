Пожар в здании Госсобрания Мордовии: СМИ сообщают о сгоревшей компьютерной технике на миллионы рублей

В результате пожара в здании Госсобрания Мордовии имущество депутатов не пострадало. Напомним, возгорание на улице Советской произошло в ночь на 10 октября.

Когда пожарные расчеты прибыли на место вызова, на третьем этаже здания наблюдалось сильное задымление. Предварительная версия пожара – возгорание проводов в помещении серверной на третьем этаже здания, которое произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Спасателям удалось свести последствия пожара к минимуму. Общая площадь повреждения составила около 2-3 кв. метра. Впрочем, есть и неофициальные данные: якобы в серверной сгорела дорогостоящая компьютерная техника, ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

Источник: izvmor.ru